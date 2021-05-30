الامارات | وزارة الصحة تحذر من مخاطر التدخين ومايؤديه من مضاعفات عند الإصابة بـ "كوفيد-19"

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من مخاطر التدخين ومايؤديه من مضاعفات عند الإصابة بـ "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل رفع الوعي لدى الأفراد والمجتمعات بالتبعات الصحيةالناتجة عن مخاطر التبغ وأهمها الإصابة بالأمراض غير السارية كالقلب والشرايين والسرطان والسكري والاعتلالات النفسيةبالإضافة إلى العبء الاقتصادي الذي يشمل تكاليف مباشرة تتمثل في زيادة النفقات على الرعاية الصحية وتكاليف غيرمباشرة تتمثل في انخفاض إنتاجية المجتمع بسبب معدلات الوفاة المبكرة وانتشار الأمراض.

ودعت الوزارة - في بيان بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ - المدخنين إلى الإقلاع عن تعاطي منتجات التبغ في ظلتأكيد منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة للمضاعفات الصحية عند إصابتهم بفيروس "كوفيد- 19" ..مشيرة إلىأن دولة الإمارات عبرت عن التزامها بدعم الجهود الدولية في هذا الإطار من خلال انضمامها للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحةالعالمية لمكافحة التبغ.

وعلى الصعيد الداخلي ..أوضحت الوزارة أن جهود 12 جهة حكومية اتحدت ضمن لجنة وطنية لمكافحة التبغ لاقتراحالتشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بمكافحة التبغ وفق مؤشر وطني لخفض انتشار التبغ .. كما فرضت الدولة ضريبة انتقائيةعلى التبغ ومشتقاته بنسبة تراوحت بين 50 إلى 75 % ما أدى إلى مضاعفة سعره وخفض استهلاكه.

وأظهرت بيانات المسح الصحي الوطني 2017 - 2018 تحقيق نتائج إيجابية للمبادرات الوطنية حيث بلغت نسبة التدخينالإجمالية بين الجنسين 9.1 % .

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لرفع الوعي بأخطار التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع مثلإنشاء شبكة من 16 عيادة في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع خطة للتوسع والعيادات المتنقلة لدعم الإقلاع عن التدخينبالإضافة إلى مبادرة "أذكى من أن تبدأ" ومبادرة "أنا ودرت والحين دورك".

كما أصدرت الوزارة دليلا إرشاديا وبرنامجا تدريبيا متكاملا يقدم عبر نظام مهاراتي "Online" لبناء قدرات ومهارات الأطباءفي مجال تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين وتوحيد العمل ليتناسب مع أحدث أساليب وطرق العلاج المتاحة عالميا فيما عملتالوزارة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتفعيل تطبيق بنود قانون ولائحة مكافحة التبغ.

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