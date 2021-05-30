الامارات | "الصحة" تقدم 54 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تقدم 54 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 54,792 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12,811,422 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 129.53 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news