الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 51 مليونا و907 آلاف درهم لسداد مديونية 99 مواطناً

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعتمد 51 مليونا و907 آلاف درهم لسداد مديونية 99 مواطناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 51 مليونا و907 آلاف درهم لسداد مديونية 99 حالة من الحالات المعروضة على لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة ضمن الدفعة العشرين.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن الدفعة العشرين تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين وتضمنت 99 حالة من الحالات من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية وفئة المتوفين المعسرين بمبلغ اجمالي بلغ 51 مليونا و907 آلاف درهم.

و أوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة العشرين، بلغ 786 مليونا و786 ألفا و153 درهما وبلغ مجموع المستفيدين 1576 مستفيدا.

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