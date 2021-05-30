الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر ترك الأطفال دون رقابة على الشواطئ

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر ترك الأطفال دون رقابة على الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر ترك الأطفال دون رقابة الأهل أثناء السباحة في الشواطئ البحرية ، وحثت الأسر التواجد في المواقع التي تتواجد فيها منصات للإنقاذ والالتزام بالعلامات الإرشادية على الشواطئ وعدم السباحة في عمق البحر لتجنب وقوع حوادث الغرق ونبهت مرتادي الشواطئ بتجنب السباحة ليلاً أو في ساعات الفجر الأولى لما لخطورة ذلك على أرواحهم.

وناشدت أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم حتى وإن كانوا يجيدون السباحة ، والحرص على ارتداء الطفل السترة الواقية من الغرق عند اللعب بالماء ولفتت إلى أهمية مراقبة الأطفال الذين يعانون التشنجات العصبية والمصابين بعجز حركي أثناء السباحة.

ونبهت الآباء والامهات إلى ضرورة عدم الانشغال بالهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة الأطفال السباحة لأنه خلال دقائق قليلة قد تحصل حادثة الغرق في حال عدم اليقظة والقرب من الأطفال.

وذكرت شرطة أبوظبي أن الإهمال يعد سبباً رئيسياً في حوادث غرق الأطفال مما يتطلب عدم الانشغال عنهم والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية موضحة أن كثير من حوادث غرق الأطفال تقع بسبب إهمال الأسرة وعدم الإلمام بالسباحة.

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