شرطة أبوظبي تطلق «قطرة دم» لدعم المستشفيات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات، بالتعاون مع قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي مبادرة «قطرة دم» للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضي ودعم المستشفيات، وذلك بالتنسيق مع بنك الدم المركزي.

وتضمنت الحملة إجراء فحوص طبية للمنتسبين، وتقديم النصح والإرشاد لهم عن الغذاء الصحي لتحسين جودة حياتهم.

وأوضحت إدارة الخدمات الطبية أن المنتسبين تبرعوا بالدم وفق أفضل الممارسات الاحترازية والوقائية لدعم جهود بنك الدم وتعزيز الوعي بأهمية هذا الجانب الإنساني، لافتة إلى أن التبرع بالدم من الأعمال الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى وترسخ ثقافة التكافل الاجتماعي، ‏ويعتبر التبرع بالدم واجباً وطنياً، يأخذ من وقتك دقائق قليلة لإنقاذ حياة الآخرين.