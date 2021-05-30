الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهاون

شهدت المراكز التجارية، أخيراً، ازدحاماً شديداً بالمتسوقين، قبيل موسم الإجازات، ولاحظ قراء أن كثيراً من المتسوقين بات يتهاون في إجراءات مواجهة فيروس «كورونا»، خصوصاً المتعلقة بارتداء الكمامات بالشكل الصحيح، والتباعد الجسدي.

فائدة

اشتكى متعاملون من فرض بنوك في السوق المحلية معدلات فائدة أعلى لتمويل المركبات المستعملة مقارنة بالجديدة، مقترحين احتساب هذه المعدلات وفقاً لعدد سنوات الاستخدام (عُمر المركبة)، إلى جانب الكيلومترات المقطوعة.

معلومات

رصد متعاملون تضارباً في المعلومات التي يحصلون عليها لدى تواصلهم مع مراكز الاتصال التابعة لجهات حكومية بخصوص الخدمات التي تقدمها، الأمر الذي يهدر وقتهم وأحياناً أموالهم، مقترحين مواصلة تدريب الموظفين في إطار تحسين جودة هذه الخدمات.

مواقف

قال قارئ إنه طلب من إدارة المبنى الذي يقطنه بحث إمكانية منحه موقفاً إضافياً لسيارة أخرى اشتراها حديثاً، لكنه فوجئ بأن الكلفة السنوية تصل إلى 6000 درهم لقاء الموقف الإضافي.

مقترحات

رفض مدرب أجنبي أقيل من منصبه، قبل جولات عدة من انتهاء دوري الخليج العربي، قبول المقترحات التي قدمها له ناديه بتسوية الشرط الجزائي في عقده، الذي ينص على تقاضي راتبه كاملاً خلال موسمين هما فترة عقده مع النادي، إذ رفض الحصول على راتب ثلاثة أشهر لفك الارتباط بينهما رسمياً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news