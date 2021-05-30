بتوجيهات جواهر القاسمي.. «القلب الكبير» تقدم إغاثة لـ«غزة» و«القدس» بمليون دولار أميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة «مؤسسة القلب الكبير»، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خصصت مؤسسة «القلب الكبير» المؤسسة المعنية بدعم ومساندة المحتاجين واللاجئين حول العالم، مليون دولار أميركي لتقديم الإغاثة الصحية والمعيشية العاجلة والدعم النفسي للأطفال وللمتضررين من الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة ومدينة القدس مؤخراً، وذلك عبر 6 مشاريع بالتعاون مع مؤسسة التعاون (Welfare Association) ومنظمة أطباء بلا حدود.

وجاءت توجيهات سمو الشيخة جواهر القاسمي، استجابة للحالة الإنسانية الحرجة التي تسود قطاع غزة ومدينة القدس، حيث يضاف إلى نتائج التصعيد الأخير، تداعيات الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2006، والذي أثر بشكل كبير على قدرة المستشفيات والعيادات والأطقم الطبية التي كانت تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والمرافق، ويضاف إلى كل ذلك، التحديات الصحية التي أنتجها انتشار فيروس كورونا ونقص العلاجات واللقاحات المخصصة لمكافحته.

مريم الحمادي

وتشمل الخطة العاجلة للقلب الكبير 6 مشاريع رئيسية، موزعة بين قطاع غزة ومدينة القدس، وتستهدف توفير الاحتياجات اليومية الضرورية للفئات المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر، ودعم القطاع الصحي عن طريق دعم المستشفيات والعيادات ومراكز الطوارئ بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والدعم النفسي من المتضررين وبشكل خاص للأطفال.

4 مشاريع من القلب الكبير إلى غزة بقيمة 800 ألف دولار، وتبلغ قيمة المشاريع التي خصصتها «القلب الكبير» لقطاع غزة 800 ألف دولار أميركي، حيث يشمل المشروع الأول الذي رصدت له المؤسسة 250 ألف دولار أميركي لتوفير المستلزمات الطبية والمواد الاستهلاكية لحالات الطوارئ بالتعاون مع مؤسسة التعاون «Welfare Association».

ويتضمن المشروع الثاني الذي تنفذه «القلب الكبير» مع مؤسسة «التعاون» العاملة في قطاع غزة، تخصيص مبلغ 250 ألف دولار أميركي لتوفير المواد الغذائية والاحتياجات اليومية الرئيسية ولوازم الإيواء الأساسية التي تحتاج إليها الفئات المتضررة من المواطنين الذين فقدوا أماكن سكنهم ومصادر دخلهم.

ويشمل المشروعان الثالث والرابع اللذان تنفذهما المؤسسة مع منظمة أطباء بلا حدود بميزانية 300 ألف دولار أميركي، تقديم الدعم للطواقم الطبية في قسم الجراحة بمستشفى ناصر ومستشفى الشفاء والمراكز الطبية الأخرى في غزة.

ولمدينة القدس، خصصت القلب الكبير 200 ألف دولار أميركي لتنفيذ مشروعين إغاثيين بواقع 100 ألف دولار لكل مشروع، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «التعاون»، ويهدفان إلى توفير المعدات الطبية والأجهزة الأساسية اللازمة لغرف الطوارئ وسيارات الإسعاف، إلى جانب تقديم العلاج اللازم للإصابات الحرجة الناجمة عن التصعيد. وأكدت مريم الحمادي مديرة مؤسسة القلب الكبير، أن سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة تقف دوماً إلى جانب الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات في الظروف الحرجة التي تتسبب بها الصراعات والنزاعات والكوارث بكافة أشكالها، وأن هذا الموقف الإنساني ينسجم مع ثقافة مجتمع الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت وستظل سباقة إلى نصرة المستضعفين والمتضررين في كل مكان بالقول والفعل وتنفيذ البرامج المتخصصة بدعم مجتمعها ومواطنيها.