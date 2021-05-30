فحص 145 عينة من العسل الطبيعي في مختبرات بلدية رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قالت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، إنها فحصت 145 عينة من العسل الطبيعي في المختبرات الخاصة بها منذ إدخال خدمة الفحص مؤخراً.

وذكرت أن الفحوص كشفت عن عينات مطابقة وأخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والتي يترتب عليها اتخاذ عدة إجراءات، منها طلب سحب المنتج والتوقف عن عرضه للبيع للمستهلكين.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن مختبرات الدائرة أضافت مؤخراً فحص عينات العسل الطبيعي، وذلك للكشف عن مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس، حيث استقبلت 145 عينة من العسل الطبيعي وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة.

وذكرت أن تلك الفحوص كشفت عن وجود 67 عينة مطابقة و78 عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية، والتي تشمل عدم إضافة أي مكون غذائي إلى العسل، وأن يخلو من أي مادة أو نكهة، وأن يخلو من أي علامات التخمر والفوران.

وأضافت: لا يجوز تعديل الحموضة الطبيعية للعسل صناعياً، وعدم استخدام المعالجة الكيميائية للتأثير على بلورات العسل، وعدم تسخينه أو معالجته للحد الذي يغير من تركيبته، وغيرها من المواصفات.

وذكرت الطنيجي أنه في حال عدم مطابقة منتج العسل الطبيعي والمنتجات الغذائية بصورة عامة، يتم اتباع عددٍ من الإجراءات المتمثلة في تحديد درجة خطورة حالة عدم المطابقة من حيث تأثيرها على صحة وسلامة المستهلكين من عدمه.

وأشارت إلى أنه في حال كانت حالة المطابقة توثر بصورة مباشرة على صحة وسلامة المستهلكين، فإنه أيضاً يتم التواصل مع المورد الموزع ونقطة البيع لوقف بيع وتوزيع المنتج بصورة فورية، مع الإشراف على إجراءات سحب واسترداد المنتج من منافذ البيع من قبل المورد الموزع للمنتج.