ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبو ظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، وسيكون رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 17:31 والمد الثاني عند 03:08 والجزر الأول عند الساعة 10:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:00. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند الساعة 00:19 والجزر الأول عند الساعة 19:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:05.