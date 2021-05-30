3 آلاف مستفيد من «الترشيد» بكهرباء الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

كشف التقرير الإحصائي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 عن تنفيذ الخطة الزمنية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في الإمارة، بما يعادل 3000 مستفيد في الربع الأول من العام الحالي، من خلال تنظيم ورش تثقيفية تحت عنوان (ترشيدك بيدك) لكافة فئات المجتمع، حيث استهدفت المدارس والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، كما قام قسم مراقبة الاستهلاك بالتدقيق على اشتراطات الترشيد على 15 مسجداً خلال العام الحالي قبل التوصيل النهائي من حيث التزام المنفذ بمعايير واشتراطات الترشيد، وذلك بتركيب الأضواء الداخلية والخارجية الموفرة للطاقة، ويشمل أيضاً التدقيق على الأدوات الصحية من حيث معدلات تدفق المياه من محابس الوضوء والمغاسل، والتدقيق كذلك على التهوية والإنارة الطبيعية في دورات المياه وسعة خزانات الطرد.

وأوضحت غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد أن الهيئة توفر كل الدعم اللازم للجهات الحكومية بالشارقة، من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التوعية اللازمة لها لتقييم أوضاعها، واتخاذ الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بكل المباني التابعة لها.