20 مليون درهم مطالبات عن أنابيب «منتهية الصلاحية»

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة النقض أبوظبي برفض الدعوى في قضية بين شاكٍ (مالك عقار) وشريكه حول تبديد المواد المملوكة لشركة الأنابيب والصبات المتقدمة وتركها حتى انتهاء صلاحيتها، وذلك لعدم وجود ارتباط بين طلبات المالك وبين طلبات شريكه في العمل في الدعوى الأصلية، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ (مالك شركة) دعوى قضائية ضد شريكه جراء قيامه بتبديد المواد المملوكة لشركة الأنابيب والصبات المتقدمة وتركها حتى انتهاء صلاحيتها، ما أدى لانخفاض قيمتها السوقية في منافذ البيع، مطالباً بدفع 20 مليون درهم تعويضاً عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت به، والذي كانت معه الدعوى.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن النزاع الجدي الدائر بين الطرفين بشأن الشراكة بينهما وسعي شريك المالك لحماية ما يظنه حقاً له عبر القضاء ينفى عنها نية الإيذاء والتعسف في استعمال الحق، لأن الأمر في النهاية مرده إلى سلطات التحقيق والاتهام والقضاء، وأنه لا دليل على أن الشريك قد تعمد الإضرار بالمالك وإلحاق الأذى به والكيد له بسوء النية بما ينفي ركن الخطأ في جانبه، ومن ثم لا محل لتضمين ما يكون قد نجم عن ذلك البلاغ من ضرر، وأوضحت المحكمة أنه إذا كانت هذه الأسباب صحيحة وسائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم بغير مخالفة للقانون، وكان النعي بسببي الطعن يدور حول تعييب هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة النقض أبوظبي برفض الدعوى الأصلية كونه ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وبعدم قبول الدعوى المتقابلة، وبعدم قبول دعوى الشاكي (مالك شركة) المتقابلة إلى ما استخلصه من عدم وجود ارتباط بين الطلبات فيها وبين طلبات شريكه في العمل في الدعوى الأصلية، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.