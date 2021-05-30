الامارات | ابتكار.. سيارة كهربائية بـ3 إطارات تقطع 50 كيلومتراً في الساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار.. سيارة كهربائية بـ3 إطارات تقطع 50 كيلومتراً في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمم فريق من 12 طالباً يدرسون تخصصات هندسية متعددة، في بوليتكنك أبوظبي، سيارة كهربائية تستطيع قطع مسافة 50 كيلومتراً في الساعة.

وأفادوا بأن تصميم السيارة الذي استغرق ثلاثة أشهر احتاج إلى مشاركة العديد من الطلبة لضمان أن تمتاز بالقوة والسرعة، لتكون نواة لمشروع إنتاج سيارة إماراتية صديقة للبيئة. وقال عضو في الفريق، محمد المصعبي، إن «السيارة تتكون من ثلاثة إطارات، والجسم الداخلي من الألمنيوم، فيما تم تصنيع الجسم الخارجي من البلاستيك»، مشيراً إلى أن الفريق حصل بهذا التصميم على المركز الأول في السباق العالمي للسيارات الهجينة الذي أقيم أخيراً في جمهورية مصر العربية.

فيما أشار طلال المندوس، إلى أن أعضاء الفريق شاركوا في تصميم السيارة وتنفيذها، إذ تعد نواة لمشروع إنتاج سيارة إماراتية صديقة للبيئة.

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