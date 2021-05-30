الامارات | «إقامة دبي» تناقش الاستعدادات لما بعد «كوفيد-19» مع الشركات السياحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تناقش الاستعدادات لما بعد «كوفيد-19» مع الشركات السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد المري، عدداً من ممثلي الشركات السياحية في دبي، لمناقشة مرحلة الاستعداد لما بعد «كوفيد-19» وسبل تعزيز النشاط السياحي في إمارة دبي.

وقال المري: «يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها إقامة دبي بشكل متواصل بهدف تعزيز العلاقات مع مختلف الشركات والمكاتب السياحية للبحث عن سبل تعزيز نشاط القطاع السياحي في الدولة، وترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة سياحية مفضلة للزيارة والعيش فيها، إلى جانب طرح مختلف الحلول والآراء التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)».

وخلال اللقاء دعا المري الشركات السياحية إلى التعاون في دعم تطبيق الإجراءات كافة التي تعزز من النشاط السياحي في إمارة دبي، مشيراً إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تحتم مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم المسيرة التنموية للدولة وتعزيز الجاهزية للمراحل المقبلة. وأكد أن إقامة دبي مستمرة في تقدم التسهيلات كافة في إصدار التأشيرات واستقبال المسافرين القادمين للدولة عبر مطارات دبي.

وأضاف أن إمارة دبي تعد قبلة للزائرين، مؤكداً على جاهزية فرق العمل في إقامة دبي لتكثيف الجهود وتوحيدها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين والشركات السياحية لاستقطاب السياح بنسبة أكبر في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة في تبني نهج يتسم بالمرونة وتوفير محفزات تسهم في تعزيز القطاعات الحيوية على المدى الطويل؛ استطاعت دولة الإمارات أن ترسخ مكانتها الريادية على الخارطة العالمية، وجعلت منها نموذجاً يحتذى به في المجالات كافة، مضيفاً أن جائحة «كوفيد-19» أوجدت فرصاً جديدة للعديد من القطاعات بما فيها القطاع السياحي.

وأوضح المري أن المقومات والمعالم السياحية المتنوعة في الدولة تسهم بشكل كبير في استقطاب السياح والاستثمارات داخلها.

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