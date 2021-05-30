الامارات | نجوم.. «الشيباني» تحدد المشكلات الإدراكية للغة عند مرضى الزهايمر

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم.. «الشيباني» تحدد المشكلات الإدراكية للغة عند مرضى الزهايمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الباحثة في جامعة الإمارات، الدكتورة زبيدة الشيباني، المشكلات الإدراكية للمعنى عند المرضى المصابين بنوع من أنواع مرض الزهايمر، والذي يطلق عليه مصطلح «الضمور القشري الخلفي للدماغ»، وذلك من خلال دراستها العلمية «العجز اللغوي عند المرضى الذين يعانون مشاكل في أجزاء مختلفة من الدماغ».

وأثبتت الدراسة أن مرضى الزهايمر لا يؤدون المهام اللغوية بشكل سليم، ما يعد دليلاً على أن هذا الجزء من الدماغ ضروري للمهام اللغوية. وقالت الشيباني: «إحدى طرق دراسة التنظيم اللغوي في الدماغ هي استخدام تقنيات التصوير لمحاولة تحديد أي جزء من الدماغ يكون نشطاً عند القيام بالأنشطة اللغوية، كالتحدث أو القراءة، وهذه التقنية تعد الأكثر شيوعاً، وتقتصر فائدتها على إظهار الجزء النشط في الدماغ عند استخدام اللغة».

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