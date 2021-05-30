الامارات | «طرق دبي» تفتتح جسراً على شارع الخليج بـ 3 مسارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفتتح جسراً على شارع الخليج بـ 3 مسارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، أمس، جسراً رئيساً على شارع الخليج طوله 570 متراً، بسعة ثلاثة مسارات باتجاه بر دبي، وتقاطعاً سطحياً على شارع الخليج مع شارع عمر بن الخطاب، وذلك ضمن مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يُعدّ من أضخم مشروعات الطرق والمحاور الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد من شارع الشيخ راشد مروراً بشارع الميناء وشارع الخليج وصولاً إلى شارع القاهرة، بطول 13 كيلومتراً.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر محمد الطاير: «تقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بـ4800 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية على شارع الخليج القادمة من تقاطع شارع أبوبكر الصديق والحركة المرورية القادمة من جزر ديرة باتجاه نفق الشندغة، حيث يوفر استمرارية الحركة الحرة على طول شارع الخليج، كما جرى افتتاح التقاطع السطحي المحكوم بإشارات ضوئية بين شارعي الخليج وعمر بن الخطاب».

وأشار إلى أن «الحركة المرورية القادمة من منطقة الممزر، ومن تقاطع شارع أبوبكر الصديق، ومن جزر ديرة، تحوّلت إلى الجسر الجديد، ثم إلى التقاطع السطحي على شارع الخليج مع شارع عمر بن الخطاب، وروعي في المشروع تطبيق جميع متطلبات السلامة المرورية من إنارة وعلامات أرضية ولوحات إرشادية حسب التصاميم المعتمدة، لضمان توفير أعلى مستويات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والمشاة».

وأوضح الطاير أن «نسبة الإنجاز في العقود الحالية قيد التنفيذ في مشروع تطوير محور الشندغة بلغت 70%، ونظراً لضخامته، جرى تقسيمه إلى خمس مراحل تشكل محوراً استراتيجياً يخدم العديد من المشروعات التطويرية في المنطقة، مثل: جزر ديرة، وواجهة دبي البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد، ويستوعب الأحجام المرورية المستقبلية، ويسهم المشروع عند اكتماله في خفض معدل زمن الرحلة على محور الشندغة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة».

وأضاف: «أنجزت الهيئة في الفترة الماضية مرحلتين، هما تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء (تقاطع وافي)، وتطوير تقاطع شارعي الشيخ راشد والشيخ خليفة بن زايد، والعمل جارٍ لتنفيذ المرحلة الثالثة، وتشمل تنفيذ كل من جسر الشندغة، وتطوير شارع الكورنيش والتقاطعات على شارع الخليج، إضافة الى تطوير تقاطع الصقر، فيما افتتحت الهيئة في أغسطس الماضي الجسور المؤدية لمداخل ومخارج جزر ديرة عند شارع أبوبكر الصديق».

وأشار الطاير إلى أن «الخطط المستقبلية لمشروع محور الشندغة تتضمن تنفيذ المرحلة الرابعة، وتشمل تطوير شارع الخليج وتقاطع شارع الخليج مع شارع أبوهيل، وتطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع كل من شارع جميرا وشارع المينا وشارع المنخول، ويتوقع إنجاز هذه المرحلة في نهاية عام 2025، كما تتضمن الخطة تنفيذ المرحلة الخامسة، وتشمل تنفيذ الجسور المؤدية لجزر ديرة من الجنوب، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في 2027».

• 4800 مركبة في الساعة الطاقة الاستيعابية للجسر.

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