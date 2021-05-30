الامارات | جمعية الصحفيين تجري انتخابها الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين تجري انتخابها الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد جمعية الصحفيين الإماراتية الخميس المقبل انتخاب مجلس الإدارة، وتقدم للترشح 26 من أعضاء الجمعية العاملين ممن تنطبق عليهم الشروط وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، خلال الفترة المقررة للترشح وقد أغلق الباب أمس.

ومن المنتظر أن يختار أعضاء الجمعية العمومية تسعة مرشحين الذين يفوزون بأعلى الأصوات من الناخبين أثناء الانتخابات التي تجرى أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية المقررة يوم الخميس في تمام الساعة 11 صباحاً.

وذكر رئيس مجلس الإدارة محمد الحمادي، أن الاجتماع سيعقد، وعن بعد، وستقوم اللجنة المشكلة من وزارة تنمية المجتمع بإرسال رابط الاجتماع للأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور الاجتماع، طبقاً للقانون، عبر البريد الإلكتروني للأعضاء المسجل في قاعدة بيانات الجمعية، مشيراً الى أن النظام الأساسي المعدل للجمعية سيطبق من هذه الدورة، التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، وأن رئيس مجلس الإدارة في المجلس الجديد يحق له الترشح مدة دورتين متتاليتين فقط. وأشار الحمادي إلى أن الاقبال الشديد من المرشحين في انتخاب مجلس الإدارة هو الأعلى في تاريخ انتخابات الجمعية، إذ تقدم في الدورة الحالية للترشح 26 عضواً منهم 10 سيدات، ومن بين المرشحين 10 من شباب الصحفيين، وترشح من المجلس السابق سبعة أعضاء.

وتضم قائمة المرشحين: محمد إبراهيم الحمادي، وفضيلة عبدالله المعيني، وعبدالرحمن عبدالله البستكي، وعلي عمر علي الظاهري، وعبدالله أحمد الحمادي، ومحمد سعيد محمد الطنيجي، وأمنة حلوكة الكتبي، ونبيل أحمد عبدالله الكثيري، وفهد محمود عبدالرحمن أميري، وحسين علي المناعي، وهند عيسى إبراهيم، وأمال عمارة عبيدي، وخالد عبدالرحمن الغيلاني، وابتسام علي الشاعر الكندي، وحسن يوسف عمران أحمد الشامسي، ولولوة ثاني محمد عبدالله، وسلامة عبيد حمد الكتبي، وإبراهيم سلطان الحساوي، وناهد مبارك النقبي، وحصة سيف الشحي، وأحمد محمد علي سالم درويش، وهاشم عثمان سالم آل محمد، وعلي محمد حسن شهدور، وحليمة عبدالله الملا، والدكتور أحمد صديق المنصوري، ورائد محمد أحمد الشايب.

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