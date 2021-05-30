الامارات | لجنة إزالة تعديات مليحة تبحث تسييج المواقع الأثرية

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إزالة تعديات مليحة تبحث تسييج المواقع الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، خلال اجتماع عقدته أخيراً، بحضور ممثلين عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الشارقة للآثار، تسييج المواقع الأثرية للحفاظ عليها.

وأكد رئيس اللجنة، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، أن إزالة المزارع والعِزَب العشوائية من منطقة مليحة الأثرية، سيتم من خلال إعداد اللجنة برنامج عمل ضمن إطار زمني محدد، بمشاركة الجهات المعنية كافة، لافتاً إلى إنجاز المشروع خلال فترة قصيرة، وإزالة التعديات والعوائق من المزارع والعِزَب في المناطق المجاورة لمنطقة مليحة، ووضع سياج يحيط بالمنطقة، وفقاً لحدودها المعتمدة، ووضع بوابات للدخول للمنطقة والخروج منها.

وشدد مدير إدارة الآثار، عيسى يوسف، الذي اختير نائباً لرئيس اللجنة، على أهمية منطقة مليحة الأثرية، وتعاقب البعثات عليها لاستكشافها، لما تحويه من تراث يعود إلى العصور الحجرية والقرون الميلادية الأولى.

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