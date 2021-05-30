الامارات | «صحة أبوظبي» توفر الجرعة الداعمة للمطعمين من دون موعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» توفر الجرعة الداعمة للمطعمين من دون موعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي توافر جرعة داعمة للقاح «سينوفارم» للمطعمين بالكامل بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية، وهي متاحة مجاناً دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في أبوظبي، كما أعلنت الدائرة توافر لقاح «فايزر - بيونتيك» دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في الإمارة، مشيرة إلى أن اللقاح يتوافر مجاناً لغير المطعمين من المواطنين والمقيمين من عمر 12 عاماً فما فوق.

وأوضحت مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن الجرعة الداعمة أو المُعَزِّزَة تعتبر لقاحاً إضافياً منشطاً بعد الانتهاء من إعطاء الجرعات الأساسية، بهدف تنشيط المناعة وتقويتها ضد الفيروس، خصوصاً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إعطاء جرعات إضافية بعد أشهر عدة من اللقاحات الأصلية من شأنه تعزيز المناعة ضد سلالات الفيروس المعدية، خصوصاً في ظل انتشار الفيروس وظهور متحورات جديدة.

فيما أكدت الجهات الصحية في الدولة، أن تحليل بيانات الحملة الوطنية للتطعيم، أظهر أن فاعلية اللقاحات أسهمت في تقليل حالات الدخول للمستشفيات، وتقليل مدة المكوث في المستشفيات والحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، الأمر الذي يدعم تسريع وتيرة التعافي والحد من انتشار الفيروس.

وشددت على أن جميع اللقاحات تخضع لاختبارات سلامة مشددة، وتمر بمراحل عدة من ضمنها التجارب السريرية قبل الموافقة على استخدامها، وقد تم اختيار اللقاحات الأربعة المتوافرة في الدولة بناءً على أسس علمية دقيقة، ووفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة والمستوفية لكل شروط السلامة والأمان.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع كانت قد أعلنت أخيراً اعتماد الجرعة الإضافية من اللقاح نفسه بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الثانية.

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