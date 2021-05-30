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الامارات | «دبي الطبية» تحصل على اعتماد النظافة والاستدامة العالمي

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دبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية، على اعتماد «النظافة والاستدامة» العالمي من مؤسسة الاعتماد المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية. ويُسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام مدينة دبي الطبية بجميع المعايير الفاعلة للرقابة البيئية ومكافحة العدوى وإدارة المخلفات الطبية الحيوية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية جمال عبدالسلام، إن الحصول على هذا الاعتماد يبرز مدى التزام سلطة مدينة دبي الطبية بلعب دور رئيس كجهة مستدامة تعتمد الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من الآثار المناخية السلبية المتوقعة، ويعكس دور السلطة في تحديد الجوانب البيئية وإدارتها ورقابتها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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