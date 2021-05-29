الامارات | الإمارات الأولى عالميا بعد FDA في اعتماد دواء جديد مبتكر وواعد لمرضى كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عالميا بعد FDA في اعتماد دواء جديد مبتكر وواعد لمرضى كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لكوفيد-19 أنتجته شركة GSK العالمية، لتغدو بذلك دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عالمياً بعد تصديق وموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على الاستخدام الطارئ له، مما يمكّن من الاستخدام الفوري لهذا العلاج بالدولة حيث سيسهم في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كوفيد 19 بنسبة تصل إلى 85٪ عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

ومنحت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستخدام الطارئ لدواء "Sotrovimab- VIR-7831"الذي يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر والذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض كوفيد – 19 الحادة والدخول الى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس إن هذا الانجاز النوعي يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ ريادتها وأسبقيتها في الاستجابة الفعالة للجائحة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج، بما يسهم بشكل كبير في تسريع تعافي المرضى وتقليل مدة البقاء في العناية المركزة وخفض الوفيات، بالإضافة إلى مواصلة إجراء الفحوصات وتوفير اللقاحات ضمن صدارة دول العالم في التعامل بكفاءة مع جائحة كوفيد 19.

وأضاف أن هذا الانجاز يعتبر ثمرة حرص القيادة الرشيدة على تسخير أفضل الإمكانات والموارد وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على المستويات كافة، مؤكدا معاليه على أهمية الشراكة بين القطاع الصحي في الدولة والمؤسسات البحثية العالمية والقطاع الخاص الطبي والدوائي والاعتماد على العلوم والابتكار، ولعل هذا يعتبر أحد الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 والتي أثبتت فيها دولة الإمارت نجاحها في مواجهة أكبر أزمة صحية في التاريخ الحديث، حيث أن اكتشاف الحلول المبتكرة والعلاجات من أجل تقديم رعاية صحية متميزة وفعالة خاصة خلال انتشار الأوبئة يمكن أن تساعد الحكومات على مواجهة الأزمات الصحية بصورة أكثر فعالية ونجاعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء أن دولة الإمارات عملت بكل عزيمة منذ الأيام الأولى للجائحة على أن تكون جزءاً فاعلاً في الجهود العالمية غير المسبوقة للبحث وتطوير اختبارات ولقاحات وأدوية جديدة، كما تعمل على أن تكون الدولة الأولى في اعتماد وترخيص وإطلاق أحدث التقنيات لحماية صحة المجتمع. حيث ترتكز استراتيجية الوزارة على تبني تقنيات جديدة واعدة، في جهودها للسيطرة على فيروس كوفيد-19".

وقال إن الوزارة عززت شراكتها مع شركة GSK الرائدة عالمياً في الصناعات الدوائية ضمن حرصها على ضمان الوصول المبكر للأدوية الحديثة المبتكرة، من الترخيص والشحنات إلى التدريب والمبادئ التوجيهية للأطباء حول الاستخدام المناسب، وكيفية توجيه المرضى إلى المنشآت التي سيتوفر فيها الدواء الجديد.

وأشار الدكتور العلماء إلى إن دولة الإمارات سباقة في تسجيل الأدوية المبتكرة عالميا وفق آلية مستحدثة تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم. ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي. ومنوهاً إلى أن إجازة هذا الدواء المبتكر يأتي تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

ويأتي اختيار شركة GSK المبتكرة لدواء ( Sotrovimab (Vir 7831لدولة الإمارات كأول دولة في العالم لترخيص وتوريد الشحنات الأولى من الدواء الجديد لكوفيد-19، بناء على الشراكة الاستراتيجية الراسخة منذ مدة طويلة، وانطلاقاً من الثقة في مكانة الإمارات العالمية، والرؤية الواضحة لقيادة الدولة وإيمانها بأن الوصول لحل جذري للجائحة يأتى من خلال تضامن وتعاون دولي واسعين، إضافة إلى جودة وكفاءة المنظومة الصحية وقدراتها اللوجستية وبنيتها التحتية الرائدة عالمياً.

فإجازة دواء جديدا أثبتت الدراسات فعاليته في علاج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة منه ويساعد في تسريع شفاء المصابين وتقليل الوفيات بين مرضى كوفيد-19، يمثل تطوراً إيجابيا في المعركة المستمرة ضد الفيروس"، بالتزامن مع التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في توفير اللقاحات والعلاجات، وما يدل على تلك النتائج الإيجابية التي وصلنا لها اليوم هو ارتفاع حالات الشفاء والانخفاض الكبير أيضاً في نسبة الوفيات.

وقالت العضو المنتدب ونائب رئيس شركة GSK الخليج، جيزيم أكالين "نحن نعمل في شراكة وثيقة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان توفر الأدوية واللقاحات المبتكرة للمرضى الذين يحتاجون إليها، وهي مهمة اكتسبت إلحاحاً جديداً أثناء الوباء، وذلك في إطارالتزامGSK بتقديم أفضل التطورات العلمية للمرضى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي".

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