الامارات | "جمعية الصحفيين" تجري انتخاباتها الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن "جمعية الصحفيين" تجري انتخاباتها الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري جمعية الصحفيين الإماراتية صباح الخميس المقبل" 3 يونيو" انتخابات مجلس الإدارة التي تقدم للترشح لها قبل إغلاق الباب اليوم.. 26 من أعضاء الجمعية العاملين الذين تنطبق عليهم الشروط .

ويختار أعضاء الجمعية العمومية 9 مرشحين من الذين يفوزون بأعلي الأصوات.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس الادارة إن الاجتماع سيعقد عن بعد، وستقوم اللجنة المشكلة من وزارة تنمية المجتمع بإرسال رابط الاجتماع للأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور الاجتماع، طبقا للقانون، عبر البريد الإلكتروني للأعضاء المسجل في قاعدة بيانات الجمعية مشيرا إلى أن النظام الأساسي المعدل للجمعية سيطبق من هذه الدورة، التي تستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح أن رئيس مجلس الإدارة في المجلس الجديد، يحق له الترشح مدة دورتين متتاليتين فقط لافتا إلى أن الاقبال الشديد من المرشحين في انتخاب مجلس الإدارة هو الأعلى في تاريخ انتخابات الجمعية، إذا بلغ عدد المرشحين خلال عام 2010، عدد 11 عضوا، وحضرها 143 عضوا، وفازت منهم سيدة، أما المرشحون عام 2012 بلغ 11 عضوا، فازت منهم سيدتان، وتمت تزكية المجلس في عام 2014، وفى عام 2016 أيضا فاز المجلس بالتزكية منهم سيدتان، أما في عام 2018 فتقدم للترشيح عدد11 عضوا منهم 3 سيدات فزن بعضوية المجلس، وحضرها 103 أعضاء.، وفى الدورة الحالية تقدم للترشيح 26 عضوا منهم 10 سيدات، ومن بين المرشحين 10 من شباب الصحفيين، وترشح من المجلس السابق 7 أعضاء.

وتضم قائمة المرشحين، محمد إبراهيم احمد الحمادي، وفضيلة عبد الله المعيني ، وعبد الرحمن عبد الله نقي البستكى ، وعلى عمر على الهنورى الظاهري ، وعبد الله احمد رشيد الحمادي ، ومحمد سعيد محمد احمد الطنيجي ، وامنة حلوكة الكتبي ، ونبيل احمد عبد الله حريبي الكثيري، وفهد محمود عبد الرحمن اميري، وحسين على المناعي، وهند عيسى ابراهيم، وامال عمارة عبيدي، وخالد عبدالرحمن الغيلاني، وابتسام على الشاعر الكندي، وحسن يوسف عمران أحمد الشامسي، ولولوة ثاني محمد عبدالله، وسلامة عبيد حمد الكتبي، وإبراهيم سلطان الحساوي، وناهد مبارك النقبي، وحصة سيف الشحي، واحمد محمد على سالم درويش، وهاشم عثمان سالم ال محمد، وعلى محمد حسن شهدور، وحليمة عبد الله الملا، والدكتور احمد صديق المنصوري، ورائد محمد احمد الشايب.

وقال عبد الرحمن نقي، أمين السر العام للجمعية، أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض التقارير خلال اجتماع الجمعية العمومية طبقا لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، والتي تشمل التصديق على محضر الاجتماع السابق والذي عقد في أبريل عام 2019 لاجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وعرض التقرير الإداري لنشاط الجمعية عامي 2019 و2020، ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل عن عام 2021، كما سيناقش الاجتماع الميزانية التقديرية للعام الحالي، والميزانية العمومية للجمعية عامي 2019 و2020.

وأضاف نقي، أن الاجتماع سيشمل أيضا اختيار مدقق الحسابات للعام الحالي من بين العروض المقدمة وتحديد مكافأته، وأيضا الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، ثم الانتقال الي بند انتخاب مجلس الإدارة، وما يستجد من أعمال.

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