الامارات | ارتفاع آخر على درجات الحرارة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع آخر على درجات الحرارة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة يصبح ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 17:31والمد الثاني عند 03:08 والجزرالأول عند الساعة 10:12 والجزرالثاني عند الساعة 21:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند الساعة 00:19 والجزرالاول عند الساعة 19:09 والجزرالثاني عند الساعة 07:05.

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