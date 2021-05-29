الامارات | "الصحة" تقدم 110 آلاف جرعة جديدة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تقدم 110 آلاف جرعة جديدة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 110,605 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12,756,630 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 128.98 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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