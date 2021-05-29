رواد أعمال مغاربة يتفوقون على نظرائهم الأجانب ويفوزون بجائزة مؤثر العام بدول الإمارات العربية

تمكن ثلاث رواد أعمال مغاربة من اقتناص لقب ''مؤثر العام'' التي يقدمها المؤتمر الدولي Affiliate Grand Slam والذي أقيمت دورته لهذه السنة بدولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي، ما بين 24- 26 مايو.

وجاء تتويج المقاولين الثلاثة المغاربة '' راقى بنشعو'' ''محمد اد يحيى'' ''محمد بعبيت " الملقب ب''سيمولايف عن شبكةC.O.D.Network لدورهم الكبير ومساهمتهم في دعم الشباب بالمغرب وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وخلق فرص عمل عبر الإنترنت وزيادة معدلات مداخيلهم المادية من خلال التسويق الرقمي وعدة خدمات أخرى توفرها الشبكة، كالشحن الدولي والتخليص الجمركي، و كمركز تأكيد الطلبات وتلفيف السلع وتخزينها في مقراتها وحتى عملية إيصالها للعملاء.

وعرف المؤتمر Affiliate Grand Slam الذي يعتبر الحدث الأكبر للأفلييت والتسويق الالكتروني في العالم هذه السنة حضور كبير قدر بأكثر من 3000 مندوب، مع 150 متحدثًا خبيرًا، و 150 من أفضل العارضين في مجال الأعمال، وكبريات الشركات والمؤثرين، المسوقين بالعمولة ،مسوقي المحتوى، وخبراء تحسين محركات البحث من مختلف الجنسيات بأوروبا وإفريقيا وأسيا، كما عرف المؤتمر سلسلة من الفعاليات والورشات وعروض أكبر المتحدثين الأجانب.