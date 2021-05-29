الامارات | "صحة أبوظبي" توفر الجرعة الداعمة لجميع المطعمين بدون موعد في 100 مركز في الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" توفر الجرعة الداعمة لجميع المطعمين بدون موعد في 100 مركز في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي توفر جرعة داعمة للقاح سينوفارم للمطعمين بالكامل بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية. الجرعة الداعمة متاحة مجاناً دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في أبوظبي، كما أعلنت الدائرة عن دائرة، توفر لقاح "فايزر-بيونتيك" دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في إمارة أبوظبي. مشيرة إلى أن اللقاح يتوفر مجاناً لغير المطعمين من المواطنين والمقيمين من عمر 12 عاماً فما فوق، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن الجرعة الداعمة أو المُعَزِّزَة تعتبر لقاح إضافي منشط بعد الانتهاء من إعطاء الجرعات الأساسية، بهدف تنشيط المناعة وتقويتها ضد الفيروس وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إعطاء جرعات إضافية بعد عدة أشهر من اللقاحات الأصلية من شأنه تعزيز المناعة ضد سلالات الفيروس المعدية، خاصة في ظل انتشار الفيروس وظهور متحورات جديدة.

فيما أكدت الجهات الصحية في الدولة، أن تحليل بيانات الحملة الوطنية للتطعيم، أظهر أن فاعلية اللقاحات أسهمت في تقليل حالات الدخول للمستشفيات، وتقليل مدة المكوث في المستشفيات والحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، الأمر الذي يدعم تسريع وتيرة التعافي والحد من انتشار الفيروس، وشددت على أن جميع اللقاحات تخضع إلى اختبارات سلامة مشددة، وتمر بمراحل عدة من ضمنها التجارب السريرية قبل الموافقة على استخدامها، وقد تم اختيار اللقاحات الأربعة المتوافرة في الدولة بناءً على أسس علمية دقيقة، ووفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة والمستوفية لكل شروط السلامة والأمان.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع كانت قد أعلنت مؤخراً اعتماد الجرعة الإضافية من اللقاح نفسه بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news