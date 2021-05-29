المتحدث باسم الرئاسة الروسية يستقبل وفد «وام» في الكرملين

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وام)

استقبل ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في مقر الرئاسة بالكرملين، وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة. حضر اللقاء الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى جمهورية روسيا الاتحادية. وأكد محمد جلال الريسي أهمية الزيارة المثمرة التي قام بها وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» إلى جمهورية روسيا الاتحادية التي جاءت تجسيداً للعلاقات الاستراتيجية الراسخة الإماراتية الروسية التي تشهد نمواً وتطوراً مستمراً على مختلف الصعد في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين. وتوجه بالشكر إلى المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية روسيا الاتحادية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص وكالة أنباء الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الإعلامية الروسية، وتبادل الخبرات، خاصة أن دولة الإمارات تستضيف نهاية العام الجاري معرض إكسبو 2020 دبي، والذي نحرص خلاله على توفير كافة أوجه الدعم لوسائل الإعلامية العالمية لأداء مهمتها في تغطية هذا الحدث العالمي البارز على الوجه الأكمل. ورحب ديمتري بيسكوف بمدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» والوفد المرافق، مشيداً بالنمو والتطور المستمرين في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية على مختلف الصعد، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية. كما استقبلت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، مديرة إدارة الصحافة والإعلام بالوزارة، وفد وكالة أنباء الإمارات، وأكدت أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك بين وكالة أنباء الإمارات والمؤسسات الإعلامية الروسية. وكان وفد «وام» قد التقى في وقت سابق عدداً من الصحفيين والكتاب الروس، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز آفاق التعاون الإعلامي المشترك بين الإمارات وروسيا، وذلك انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين.