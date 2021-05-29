تعاون بين «أكاديمية شرطة دبي» و«نيوهافن الأميركية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

استقبل العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، وفداً من جامعة نيوهافن الأميركية، ضم البروفيسور ماريو توماس جبوري، عميد كلية العدالة الجنائية بالجامعة، والدكتور دانيال جي مابري، مدير البرنامج الدولي للعدالة والأدلة الجنائية، والبروفيسور ممدوح عبد المطلب، مستشار البرنامج الدولي للعدالة والأدلة الجنائية. وأكد العميد السويدي الحرص على تعزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات التعليم القانوني والتدريب العسكري.