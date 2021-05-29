في الحوكمة الرشيدة فوز «أصدقاء مرضى السرطان» بجائزتين عالميتين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة ( الاتحاد)

فازت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان» - المؤسسة الخيرية المعنية بمكافحة السرطان بجائزتين من «الجوائز العالمية للحوكمة الرشيدة» (3 جي) عن فئتي «الخدمات المتميزة في القطاعين الاجتماعي والخيري» و«أفضل خدمات مجتمعية»، وذلك تقديراً لجهودها الفاعلة في التوعية المجتمعية بمخاطر مرض السرطان وأنواعه إلى جانب نشاطاتها في مجال توفير العلاج، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وأسرهم الذين لا يمكنهم تحمل التكاليف العالية للعلاج.

وتنظم جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية مؤسسة «كامبريدج أي إف أنالاتيكا» ومقرها بريطانيا في إطار مبادراتها بمجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تهدف إلى الاحتفاء بالأفراد والحكومات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية التي تنجح بتعزيز الحوكمة والاستدامة وتضعها كأولوية استراتيجية في عملها وأنشطتها. وتسلمت الجائزتين خلال حفل نظمته مؤسسة «كامبريدج أي إف أنالاتيكا» عن بُعد مؤخراً، سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، حيث تفوز الجمعية بجازة الحوكمة الرشيدة العالمية للمرة الثالثة منذ العام 2017. وقالت سوسن جعفر: «يشرفنا الفوز للمرة الثالثة بالجائزة العالمية للحكومة الرشيدة، ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى التوجيهات الحكيمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس الفخري والمؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان ودعمها المتواصل لجهودنا من أجل إنقاذ حياة المصابين بالسرطان وتخفيف معاناتهم، مقدمة الشكر أيضاً لأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجهازها التنفيذي». وأضافت سوسن جعفر: «بالتعاون مع المؤسسات الصحية في الدولة وبالاستفادة من تجارب شركائنا الدوليين وجهودهم الداعمة تمكّنا من تخفيف أعباء المرض على المصابين ومساندة ودعم أنظمة الرعاية الصحية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة والعالم، ونحن ملتزمون بمواصلة هذه المساعي النبيلة لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل».