انطلاق الدورة الأولى من «تخصصات المسـالك البولية» في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

بدأت أمس، فعاليات الدورة الأولى من ملتقى تخصصات المسالك البولية في فندق رافلز بدبي، بحضور أبرز المختصين والخبراء في المجال تحت شعار «تحسين رعاية المرضى». ويستعرض الملتقى أوجه التعاون بين أقسام جراحة المسالك البولية . وقال الدكتور عبدالقادر الزرعوني، رئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية: «سعداء بالعدد الكبير الذي استقطبه هذا الحدث من الحضور والمشاركين والذين يشاركون فعلياً وافتراضياً، موجهاً الشكر لمجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية لدعمهم المستمر. وقال الدكتور ياسر فرحات رئيس المدرسة العربية لطب المسالك البولية: «إن تبادل الخبرات بين التخصصات الطبية المختلفة، ومناقشة المواضيع ذات العلاقة من وجهات نظر مختلفة من شأنها أن تسد الثغرات الطبية في الممارسات السريرية بين التخصصات المختلفة، وهنا تقع أهمية هذا الملتقى، حيث يجمع بين التخصصات المختلفة لمناقشة المواضيع المهمة ومشاركة المعلومات والخبرات من أجل توفير أفضل الممارسات الطبية لمرضانا». وقال الدكتور جين دي لا روزيت، الأمين العام للجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية: «تعتبر دبي المكان الأمثل للعودة إلى اللقاءات الشخصية المباشرة، فقد أكدت دبي أنها مدينة مُبتَكِرة وسريعة الاستجابة وتستطيع التكيف بمرونة مع الأوضاع المستجدة. وقال الدكتور ياسر فرحات، رئيس المدرسة العربية لطب المسالك البولية: «إن تبادل الخبرات بين التخصصات الطبية المختلفة، ومناقشة المواضيع ذات العلاقة من وجهات نظر مختلفة من شأنها أن تسد الثغرات الطبية في الممارسات السريرية بين التخصصات المختلفة. وينظّم ملتقى تخصصات المسالك البولية كحدث هجين. ومن المتوقع أن يشهد ملتقى تخصصات المسالك البولية مشاركة 600 متخصص في الرعاية الصحية من 18 دولة مختلفة، من بينهم أكثر من 200 مختص ممن سيحضرون فعلياً. هذا ويستضيف ملتقى تخصصات المسالك البولية أكثر من 70 متحدثاً من أكثر من 10 دول، وسيحصل المشاركون والحضور في الملتقى على 11 نقطة «CPD» معتمدة من قبل مدينة دبي الطبية.