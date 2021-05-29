محمد بن راشد: مصلحة الشعب غاية القائد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن القائد يجب أن يكون يريد مصلحة شعبه، ومصلحة مساعديه وأتباعه وفرق العمل لديه، وأن يعلمهم ويحاضرهم ويبقى الساعات الطوال معاهم حتى الوصول للمراتب التي يريدونها.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «يجب على القائد أن يأخذ بيد مساعديه واتباعه وفرق العمل لديه، وأن يدربهم ويعلمهم ويحاضرهم ويبقى الساعات الطوال معاهم حتى الوصول للمراتب التي يريدونها بالتحفيز وبإعطائهم الثقة، وكذلك بإعطائهم المسؤوليات، فالقائد يجب أن يكون يريد مصلحة شعبه، يريد مصلحة مساعديه.. أتباعه.. فرق العمل لديه، ماذا يريد لهم؟ ، يريد لهم أن يصيروا مثله .. يصيرون أسوداً».