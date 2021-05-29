«جمعيات الصيادين» تختار مجلس إدارة جديداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد جمعيات الصيادين في الدولة، خلال اجتماعها أمس الأول، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، والتي تبدأ اعتباراً من أول يونيو المقبل، لمدة 3 سنوات، تنتهي في 30 يونيو 2024.

ويضم مجلس الإدارة الجديد، سليمان راشد الخديم، رئيساً، وجاسم حميد غانم نائباً للرئيس، وحمدان سليمان المرشدي أميناً للسر، وإبراهيم العبدولي أميناً للصندوق.

وثمن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ثقة الجمعية العمومية على اختيارهم لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين.