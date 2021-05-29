«شرطة دبي» توثق قصص نجاح موظفيها من أصحاب الهمم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، كتاب «نجوم الهمم»، الذي يوثّق بأسلوب القصة الصحافية نجاحات وإلهام وإبداعات موظفيها ومسيرة حياتهم الشخصية والمهنية في القوة، وصولاً إلى تربع العديد منهم على منصات التتويج المهمة على المستويين المحلي والعالمي.

وتسلم معالي الفريق المري الكتاب من النقيب عبد الله حمد الشامسي رئيس مجلس أصحاب الهمم بالنيابة، بحضور النقيب راشد المزروعي، أمين عام مجالس المبادرات الحكومية، والمدني، سميرة ثابت أمين سر مجلس أصحاب الهمم، والمدني، ماجد الشيخ المنسق العام للمجلس، ومؤلف الكتاب المدني، طارق زياد. وأثنى معالي الفريق المري على محتويات الكتاب التي تضم 14 قصة صحفية مُلهمة، تسرد تفاصيل حياة أصحاب الهمم في «شرطة دبي»، وأثر احتضان القيادة العامة لشرطة دبي لهم في تغيير مسارات حياتهم الشخصية والأسرية والعملية بشكل إيجابي، وهو ما ساهم في وصولهم إلى منصات التتويج في العديد من برامج التميز كبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وجوائز وزارة الداخلية، وجائزة القائد العام، والعديد من الجوائز على المستوى العالمي في المجالين الوظيفي والرياضي.

وأكد النقيب عبد الله الشامسي، أن الكتاب جاء ثمرة تعاون بين مجلس أصحاب الهمم، وإدارة الإعلامي الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بهدف إبراز النجاحات والقصص الإنسانية والعملية الملهمة لأصحاب الهمم في «شرطة دبي»، ممن استطاعوا تحويل التحديات إلى نجاحات وتميزوا في مختلف المجالات والميادين.

ولفت النقيب الشامسي إلى أن القيادة العامة لـ«شرطة دبي» تولي أصحاب الهمم رغم كونها مؤسسة عسكرية، اهتماماً بالغاً من خلال تنفيذ العديد من الدورات والبرامج التأهيلية والمنح الدراسية التي تساهم في تميزهم، إلى جانب توفير بيئة العمل المناسبة لهم ليبدعوا في مختلف المجالات.