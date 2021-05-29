الامارات | «صحة أبوظبي» توفر لقاح «فايزر - بيونتيك» دون موعد مسبق

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» توفر لقاح «فايزر - بيونتيك» دون موعد مسبق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن توافر لقاح «فايزر - بيونتيك»، دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق.

وقالت إن اللقاح متوافر في أكثر من 100 مركز تطعيم في الإمارة مجاناً لغير المطعمين من المواطنين والمقيمين، من عمر 12 عاماً فما فوق.

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