الامارات | مركز المدر في أم القيوين يستقبل 200 مراجع يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المدر في أم القيوين يستقبل 200 مراجع يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مركز المدر للفحص الطبي للإقامة في أم القيوين، شاكر علي الحمومي، إن المركز باشر استقبال مراجعيه، بعد افتتاحه أخيراً، بالتعاون بين وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والموارد البشرية والتوطين، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز 200 مراجع يومياً.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن المركز مكون من طابقين، ويقدم خمس خدمات لفحص الإقامة، مثل فحص الدم والأشعة والتطعيم والطباعة، بطريقة حديثة وسهلة على المراجع، وخدمات «توجيه»، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الحمومي، أن زمن إنجاز المعاملة منذ دخول المراجع وإنجاز ملف الطباعة وإجراء الفحص الطبي يبلغ 10 دقائق، في حال عدم وجود عراقيل تتعلق بنقص الأوراق والمعلومات في المعاملة.

وأوضح أن الطابق الثاني يضم قاعة لتدريب العمال، وإجراء حملات التوعية والتثقيف، في ما يتعلق بالأمراض السارية وقوانين العمالة، مشيراً إلى أنه تم افتتاح المركز بالاتفاق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ليخدم جميع المراجعين، سواء الداخلين أو الخارجين من إمارة أم القيوين، كما أنه يخدم عدداً كبيراً من العمال والمراجعين.

وذكر الحمومي، أن المركز يضم 10 موظفين في قسم الفحص الطبي تابعين لوزارة الصحة ووقائية المجتمع، إضافة إلى موظفين آخرين تابعين لإدارة شركة استثمارية، لافتاً إلى أن المركز يخطط لإنشاء المزيد من الأفرع في الإمارة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في حال زيادة عدد المراجعين في المركز فوق الطاقة الاستيعابية المقررة.

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