الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «إيروفارمس»، المتخصصة في الزراعة العمودية، لتعزيز التعاون في أنشطة البحث العلمي، والتكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة، والبرامج التعليمية والأكاديمية قصيرة المدى، وتبادل المواد الأكاديمية والمعلومات التي يتمّ توفيرها من قبل الطرفين، إضافة إلى المساهمة في تطوير الجيل المقبل من التكنولوجيا الزراعية من خلال الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة، وغيرها من المجالات التي تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وكذلك تنظيم ورش العمل المتخصصة في هذا المجال.

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