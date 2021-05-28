اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«صحة أبوظبي» توفر لقاح «فايزر» مجاناً دون حجز موعد

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - توفر دائرة الصحة-أبوظبي، لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد لفيروس المستجد دون الحاجة لحجز موعد مسبق في أكثر من 100 مركز تطعيم في إمارة أبوظبي، بحسب ما جاء على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في موقع «تويتر».
وأضاف الحساب «يتوفر اللقاح مجاناً لغير المطعمين من المواطنين والمقيمين من عمر 12 عاماً فما فوق».
للاطلاع على قائمة مراكز التطعيم، يرجى زيارة http://doh.gov.ae

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا