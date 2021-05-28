«صحة أبوظبي» توفر لقاح «فايزر» مجاناً دون حجز موعد

ابوظبي - سيف اليزيد - توفر دائرة الصحة-أبوظبي، لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد لفيروس كورونا المستجد دون الحاجة لحجز موعد مسبق في أكثر من 100 مركز تطعيم في إمارة أبوظبي، بحسب ما جاء على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في موقع «تويتر».

وأضاف الحساب «يتوفر اللقاح مجاناً لغير المطعمين من المواطنين والمقيمين من عمر 12 عاماً فما فوق».

للاطلاع على قائمة مراكز التطعيم، يرجى زيارة http://doh.gov.ae