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تعرّف على طقس الإمارات غداً السبت

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار. وستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:32 والثاني عند الساعة 02:35 والجزر الأول عند الساعة 09:24 والثاني عند الساعة 20:21.
وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والثاني عند الساعة 23:30 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والثاني عند الساعة 06:14.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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