الامارات | «صحة أبوظبي» تعلن توفر لقاح "فايزر" دون حجز موعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تعلن توفر لقاح "فايزر" دون حجز موعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن توفر لقاح "فايزر-بيونتيك" دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في إمارة أبوظبي.. يتوفر اللقاح مجاناً لغير المطعمين من المواطنين والمقيمين من عمر 12 عاماً فما فوق.

للاطلاع على قائمة مراكز التطعيم يرجى زيارة doh.gov.ae.

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