الامارات | "الصحة"تقدم 114055 جرعة من لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة"تقدم 114055 جرعة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 114,055 جرعة من لقاح كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 12,646,025 بمعدل توزيع 127.86 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19

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