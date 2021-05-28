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الامارات | "الصحة"تقدم 114055 جرعة من لقاح كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 114,055  جرعة من لقاح كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 12,646,025 بمعدل توزيع 127.86 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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