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«الصحة» تحدث ضوابط الأدوية المخدرة المأخوذة وريدياً

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ابوظبي - سيف اليزيد - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كيفية التعامل مع الأدوية المخدرة التي تعطى عن طريق المصل الوريدي لضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة في المجتمع، وفي نطاق التعامل مع المستجدات المتعلقة بجائحة «».

وقررت الوزارة، السماح للطبيب المعالج «أخصائي واستشاري»، بإصدار وصفة طبية واحدة لدواء مخدر واحد جرعة علاجية واحدة ولو كانت تشمل عدة حقن تعطى عن طريق الوريد، وذلك بالنسبة لنفس المرض داخل المنشأة الصحية.

واشترطت الوزارة، أن يتم توضيح ما يلي في الوصفة مثل : «تحديد الجرعة المستخدمة عن طريق الوريد، وكتابة عدد الأمبولات أو الزجاجات vial المستخدمة لإعطاء الجرعة، وتحديد كمية الدواء المخدر الزائدة عن حاجة المريض من أي كمية لم يتم استخدامها للمريض لأي سبب كان».

وأكدت الوزارة، أن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل وتوفير الوقت وتفادي التوثيق المتكرر للعديد من الوصفات اليدوية لأمبولات وزجاجات (vial) الأدوية المخدرة المستخدمة لإعطاء الدواء عن طريق المصل الوريدي.

وطالبت الوزارة، من كافة المنشآت الصحية الخاصة والعاملين بتلك المنشئات والصيادلة، بضرورة التقيد بهذا التعميم والعمل على تطبيقه على أحسن وجه وبكل دقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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