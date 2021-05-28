الشيخة فاطمة تهنئ ملكة الأردن بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، برسالة تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، حرم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الخامس والسبعين. وأعربت سموها خلال الرسالة عن أطيب تمنياتها القلبية بموفور الصحة والعافية لجلالتها، وقالت سموها: «إنه ليسعدني أن أبدي مقدار اعتزازي بقوة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تستمد أسسها من روابط الأخوة والصداقة، آملين أن تزداد تماسكاً وتطوراً ورسوخاً في ظل رعاية واهتمام القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين». وأضافت سموها: «كما نغتنم هذه المناسبة الجليلة لنعرب عن مقدار تقديرنا لما حققته المملكة من إنجازات في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بما يرتقي لطموحات وتطلعات الشعب الأردني الشقيق ويحقق ما ينشده من تقدم وازدهار.. وندعو الله تعالى أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وحكومةً وشعباً، ويديم عليها الأمن والأمان».