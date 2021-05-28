«ميار» تودّع سرطان الدم الليمفاوي الحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نجح مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في علاج فتاة عربية تبلغ من العمر 11 عاماً، كانت تعاني من سرطان الدم الليمفاوي الحاد من الخلايا البائية، وشفيت تماماً.

وأكد الدكتور أنور سلام المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة»، حرص «صحة» على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع في مختلف التخصصات الطبية، على أيدي كوادر طبية وفنية وإدارية متميزة ومؤهلة تأهيلاً عالياً وتمتلك خبرات عميقة.

وقال: إن مركز الأورام في مستشفى توام يواكب آخر المستجدات العالمية من حيث أجهزة وتقنيات تشخيص وعلاج الأورام، يقوم عليه فريق متكامل متعدد الاختصاصات من الأطباء الاستشاريين والإخصائيين المؤهلين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية بمجال علاج الأورام، من بينهم عدد من الاستشاريين والإخصائيين الإماراتيين.

وأضاف أن قسم أورام الأطفال، وأورام الدم يحقق نجاحات بارزة وتمكن من توفير العلاج لأعداد كبيرة من الأطفال، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، خاصة بعد عملية التطوير التي جرت لوحدة طوارئ الأطفال وقسم الأورام التي تهدف لتعزيز تجربة المريض، وتسريع الحصول على الخدمات، وزيادة المرونة، واعتماد التقنيات المبتكرة الجديدة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فيصل كناني رئيس قسم الأورام وأمراض الدم لدى الأطفال في «مستشفى توام»، أحد منشآت شركة «صحة»، إن الفتاة ميار، راجعت مستشفى توام في شهر أبريل عام 2017، حيث أجريت لها الفحوص الطبية اللازمة، وتبين أنها مصابة بسرطان الدم الليمفاوي الحاد من الخلايا البائية، وهو نوع من سرطان الدم ونخاع العظام - الأنسجة الإسفنجية داخل العظام، حيث تتكون خلايا الدم، وقرر الفريق الطبي المعالج البدء في تقديم بروتوكول العلاج الكيميائي لها، والذي استمر إلى شهر يونيو 2019. وأضاف أنه بعد الانتهاء من دورة العلاج الكيميائي، ظلت الفتاة تعاني، وبعد إجراء التقييم الطبي لحالتها تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد المنتكس، (ابيضاض اللمفاويات الحاد) وعندها بدأ الفريق الطبي المعالج في بروتوكول اللوكيميا الليمفاوية الحاد، ولكن للأسف كانت استجابة الفتاة ضعيفة، كما أظهر تقييم نخاع العظم بعد التحريض استمرار الخلايا غير الطبيعية (M3) وبنسبة 15%، وعندها بدأ الفريق الطبي بالتخطيط لإرسال المريضة للعلاج بزراعة نخاع العظام.

وأوضح الدكتور محمد كناني أن الفريق الطبي بدأ في عملية التحضير للعلاج بزراعة نخاع العظام بتقديم علاج بليناتوموماب وهو مضاد للأورام، يستخدم في حالة الإصابة بسرطان ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد، ويعمل بليناتوموماب على إيقاف نمو وانتشار الخلايا السرطانية، حيث قدم لها هذا العلاج بوساطة الحقن في دورة مستمرة لمدة 28 يوماً، وبعد الدورة الأولى، أظهر تقييم نخاع العظام عدم وجود خلايا غير طبيعية وكان سالباً، لا توجد خلايا سرطانية متبقية، ومن ثم تلقت المريضة دورة أخرى من عقار بليناتوموماب قبل أن تسافر لزراعة نخاع العظم من متبرع من أقاربها.

الجدير بالذكر أن قسم أورام الأطفال وأمراض الدم بمستشفى توام استقبل حوالي 5000 مريض من الأطفال خلال 2020، ممن يعانون من حالات أورام وأمراض سرطانية.

أمنية أب

تقدم والد ميار بالشكر الجزيل لمستشفى توام بجميع كوادرها بشكل عام وبشكل خاص قسم أورام الأطفال، وللفريق الطبي الذي أشرف على علاج ابنته وحرصهم الدائم على تقديم الرعاية الطبية المتميزة لها، وما قدموه من عناية واهتمام ومتابعة حتى أثناء زراعة النخاع، وكل الشكر والتقدير لشركة «صحة» على ما تقدمه من رعاية واهتمام وخدمات جليله للمرضى، وحفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها.

وقال: إن الفريق الطبي المؤهل والتجهيزات والتقنيات المتطورة التي تمتلكها توام كان لها الأثر الإيجابي الكبير في تقديم الرعاية الطبية المتميزة لابنته، مشيراً إلى أن فترة العلاج تعد مرحلة صعبة يمر الطفل خلالها بكثير من التحديات والمعاناة كالألم وغيره من المضاعفات، وما علينا إلاّ التحلي بالصبر والقوة، والآن تتطلع ابنتي لأن تصبح دكتورة أورام للأطفال لمساعدة المرضى.