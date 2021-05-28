«وام» تبحث تعزيز التعاون مع «سبوتنيك الروسية»

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وام)

بحث محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، «وام»، سبل تعزيز التعاون المشترك مع وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك». جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر «سبوتنيك» في جمهورية روسيا الاتحادية. ورحب سيرجي ميخائيلوفيتش كوشيتكوف، النائب الأول لرئيس التحرير، وفاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في «سبوتنيك»، بمدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» والوفد المرافق. وعبر محمد جلال الريسي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين وكالة أنباء الإمارات ووكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده «سبوتنيك» ومكانتها الإعلامية البارزة عالمياً. وأشاد الجانبان بالتطور والنمو المستمر في العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، واتفقا على بناء علاقات استراتيجية بين وكالة أنباء الإمارات ووكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، كما أكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجال نشر الأخبار.