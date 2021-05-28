سفير الدولة ووزير الزراعة المصري يبحثان تعزيز التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

أكد معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وأشاد بما تشهده من تطور كبير بفضل دعم قيادتي البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء - الذي جمع معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري والدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج الحيواني، والاستزراع السمكي والتعاون في مجال البحث العلمي والاستثمار والتصنيع الزراعي وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة.

من جانبه أشاد سفير الدولة بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الإماراتية خاصة في المجال الزراعي.