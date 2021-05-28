31 فعالية لبرامج «الفجيرة العلمي» الصيفية

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

اطلع مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي خلال اجتماعه مساء أمس على أبرز الإنجازات التي حققها النادي مشيداً بالمستوى المتميز من الكوادر والطاقات التي أصبحت نقطة قوة للمسيرة العلمية في الإمارة.

واعتمد مجلس إدارة النادي توزيع المهام واللجان بالاتفاق على أن يكون علي عبدالله اليماحي أمين السر وصالح الحفيتي أمين الصندوق ومنى المطيري رئيسة اللجنة العلمية واللجنة الفنية وغادة الزعابي رئيسة اللجنة الثقافية واللجنة الاجتماعية.

وأعلن مجلس الإدارة عن أنشطة وفعاليات النادي الصيفية بواقع 31 برنامجاً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنتسبي البرامج ومن أهم هذه الفعاليات ندوة حول الذكاء الاصطناعي وندوة حول دور التكنولوجيا في الخمسين عاماً المقبلة وبرامج حول علم الميكانيكا في صيانة المضخات وبرنامج حول التصميم في الهندسة الميكانيكية وبرنامج الأمن الصناعي وغيرها من الفعاليات. ترأس اجتماع مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي سيف المعيلي رئيس مجلس الادارة بحضور علي عبدالله اليماحي وصالح الحفيتي ومنى المطيري وغادة الزعابي والمهندس سالم القايدي مدير نادي الفجيرة العلمي.

وأشاد سيف المعيلي بجهود أعضاء مجلس الإدارة ومدير النادي ومشرفي الأقسام على الدور الكبير في دفع عجلة التقدم العلمي في الإمارة والسعي إلى تسخير كافة الإمكانيات لتمكين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومختلف العلوم المتقدمة التي تسهم في رسم مستقبل مشرق لدولة الإمارات وتعزيز دور الاقتصاد المعرفي من خلال أنشطة وبرامج النادي والتي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.