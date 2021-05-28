الامارات | وفاة عامل وإصابة اثنين بانفجار وحدة تكييف في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عامل وإصابة اثنين بانفجار وحدة تكييف في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة الشارقة بوقوع حادث انفجار وحدة تكييف بناية مكونة من 24 طابقاً في شارع عبدالناصر، أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية، وأسفر الحادث عن وفاة أحد العاملين (آسيوي)، وإصابة شخصين آخرين بإصابات بليغة.

وذكرت الشرطة أنه فور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة و«الدفاع المدني» والإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحد سكان البناية إنه نحو الساعة 11 صباح أمس، سمع صوت دوي انفجار شديد تبعه تسرب غاز من شقق البناية، وتبين انفجار وحدة التكييف أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية أعلى البرج السكني، من قِبل الفنيين في الشركة المتعهدة بأعمال صيانة الأجهزة الكهربائية.

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