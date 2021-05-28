الامارات | «جنايات دبي» تقضي بحبس وإبعاد «عصابة الكابلات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «جنايات دبي» تقضي بحبس وإبعاد «عصابة الكابلات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً والإبعاد بحق خمسة متهمين شكّلوا في ما بينهم عصابة تخصصت في سرقة الكابلات الكهربائية، وقاموا بالسطو على موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى الشركات، بعد أن هجموا على الحارس واعتدوا عليه وقيدوه، وسرقوا كابلات بقيمة 37 ألفاً و800 درهم، كما قضت بتغريمهم بقيمة المسروقات.

واعترف أحد المتهمين في القضية بأنه اشترك مع بقية أعضاء العصابة في عملية السرقة التي خطط لها المتهم الأول، وتوجهوا إلى موقع الشركة وشارك في تقييد الحارس وتغطية وجهه، ثم راقب المكان وتولى بقية أفراد العصابة سرقة الكابلات، ثم اشتركوا في تحميلها على سيارة ومغادرة الموقع، ثم باعوا المسروقات بمبلغ 22 ألف درهم، وكان نصيبه منها 3500 درهم.

من جهته، قال الحارس المجني عليه إنه كان على رأس عمله يحرس المكان الذي وضعت فيه الشركة أغراضها، وهو عبارة عن ساحة رملية بالقرب من مجمع رمرام السكني، استعداداً لاستخدامها في تزيين الشارع، وأثناء جلوسه فوجئ بأشخاص ملثمين يهاجمونه وأمسكوا به وغطوا عينيه، ثم حملوه إلى مكان بالقرب من الأغراض ولفوا فمه بقطعة قماش لأنه حاول الحديث إليهم.

وبعد نحو ساعة حضر شخصان من المتهمين وأزالا الكمامة القماشية عن فمه، وأشرباه الماء ثم هددا بقتله بأداة صلبة وجهاها إلى رقبته إذا تكلم فخاف وسكت، إلى أن حضر إليه سائق من الشركة بعد نحو أربع ساعات وشاهده ملقى على الأرض مقيداً، فأبلغ المسؤولين الذين اتصلوا بالشرطة.

من جهته، قال مهندس في الشركة إن السائق اتصل به وأبلغه بالعثور على الحارس في حالة سيئة، فأبلغ الشرطة ثم توجه إلى المكان ليجد الشرطة سبقته، واستطاعت القبض على خمسة من المتهمين الذين اعترفوا تفصيلياً بجريمتهم، وأرشدوا رجال الشرطة إلى موقع الجريمة وكيفية تنفيذها، وآلية بيع الكابلات وتوزيع حصيلة السرقة على كل منهم بحسب دوره، وتم استعادة جزء صغير من المبلغ الذي حصلوا عليه.

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