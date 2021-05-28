الامارات | الملابس والأحذية والإلكترونيات تجذب اهتمام متسوّقين في اليوم الأول لـ «التخفيضات الكبرى»

شكرا لقرائتكم خبر عن الملابس والأحذية والإلكترونيات تجذب اهتمام متسوّقين في اليوم الأول لـ «التخفيضات الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مايو 2021

أحمد الشربيني À دبي

شهدت مراكز للتسوّق، أمس، معدلات إقبال كبيرة من المستهلكين، للاستفادة من عروض التنزيلات خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمشاركة أكثر من 1500 متجر و500 علامة تجارية، وبنِسَب تخفيضات تصل إلى 90%، وتركَّز الإقبال على متاجر الملابس الجاهزة بمختلف أنوعها، والأحذية، تلتها الأجهزة الإلكترونية.

1500 متجر و500 علامة تجارية تشارك في «التخفيضات الكبرى». Àتصوير: أحمد عرديتي

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