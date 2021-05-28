الامارات | بلدية أبوظبي تخفض نفايات العزب بالتوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تخفض نفايات العزب بالتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة توعية عن بُعد، استهدفت أصحاب العزب والمزارع في الباهية والسمحة والرحبة والشليلة والصدر والعجبان، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، بهدف توعيتهم بضرورة خفض معدل النفايات، والالتزام بإلقاء النفايات في الأماكن المخصصة لها.

وتضمنت الحملة تنظيم ورشة توعية عن بُعد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإرسال العديد من الرسائل النصية القصيرة للجمهور، وكذلك نشر العديد من المنشورات عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر تطبيق «فريجنا»، لتوعية أصحاب العزب والمزارع بأهمية وضرورة الحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة من النفايات، وخفض معدلاتها.

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