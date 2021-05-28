الامارات | شواغر «قانونية» للمواطنين بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شواغر «قانونية» للمواطنين بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت مؤسسة شبه حكومية في قطاع التأمين الإسلامي في دبي، عدداً من الشواغر المخصصة لمواطني الدولة من الجنسين، للعمل تحت مسمّيين وظيفيين «مساعد، ومسؤول في الامتثال والالتزام»، مشترطة على الراغبين في التقدم للوظائف، تقديم خلاصة قيد، والحصول على بكالوريوس في القانون أو تخصص مشابه، ودرجة «ممتاز» في اللغتين الإنجليزية والعربية، بجانب توافر خبرة لا تقل عن سنة في مجال القانون.

وأوضحت أن عدد ساعات العمل اليومية ستكون ثماني ساعات، داعية الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني، [email protected]

فيما أعلنت مؤسسة قانونية أخرى في دبي، عن حاجتها إلى موظفين تحت مسمّى «كاتب عدل خاص»، مشترطة على الراغبين في التقدم، الحصول على شهادة في القانون، وترخيص مزاولة المهنة لمواطني الدولة، على أن يتم إرسال طلبات التوظيف والسير الذاتية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

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